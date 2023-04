Football : un Néerlandais condamné à de la prison pour avoir causé la mort d’un enfant dans un accident de la route

Le joueur néerlandais Rai Vloet a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir causé la mort d’un petit garçon âgé de quatre ans, lors d’un accident de la route aux Pays-Bas en novembre 2021, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et roulait à plus de 200 km/h.

La sentence est tombée. Rai Vloet a été condamné par un tribunal près d’Amsterdam à deux ans et demi de prison pour avoir causé la mort d’un petit garçon âgé de quatre ans, lors d’un accident survenu en novembre 2021 sur une autoroute aux Pays-Bas, a rapporté RTL Nieuws. Le joueur néerlandais, qui évolue dans le championnat de Russie (Ural Iekaterinbourg) et qui n’était pas présent au moment du verdict, a également écopé d’un retrait de permis de quatre ans.

Alcool et vitesse excessive

Au moment des faits, Rai Vloet, qui revenait d’une fête, était sous l’emprise de l’alcool et roulait à 203 km/h, bien au-dessus de la limite autorisée fixée à 130 km/h. Et d’après l’enquête, il n’a pas freiné avant de heurter par l’arrière le véhicule dans lequel se trouvaient le jeune garçon - qui a succombé - ainsi que ses parents et sa sœur, qui ont eux survécu à cette violente collision.

«Je ne ressens que de la douleur, beaucoup de regrets. Je dois porter ça toute ma vie. Je n’ai pas vu venir l’accident, je ne me souviens que du coup. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. J’essaie constamment de trouver plus d’informations, mais ça ne vient pas», avait déclaré le footballeur de 27 ans lors des premiers jours du procès, en reconnaissant ses torts. Rai Vloet n’a pas été incarcéré dans l’immédiat, car il a la possibilité de faire appel.