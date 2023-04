Tennis : Rafael Nadal forfait pour Monte-Carlo, incertitude pour Roland-Garros

A moins d’une semaine du début du Masters 1000 de Monte-Carlo (9-16 avril), Rafael Nadal a annoncé, ce mardi 4 avril, son forfait pour le tournoi disputé sur la terre battue monégasque, rendant sa présence à Roland-Garros incertaine.

Rafael Nadal ne foulera pas la terre battue monégasque. Touché à la jambe gauche à l’Open d’Australie et éloigné du circuit depuis son élimination au 2e tour mi-janvier, l’Espagnol (36 ans) a renoncé, ce mardi, à disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo. L’homme aux 22 titres du Grand Chelem n’est pas suffisamment remis pour pourvoir prétendre décrocher un 12e sacre en principauté.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

«Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas participer à l'un des tournois les plus importants de ma carrière, celui de Monte-Carlo. Je ne suis pas encore en conditions de jouer avec le maximum de garanties et je continue mon processus de préparation, en espérant être de retour bientôt», a posté Rafael Nadal sur son compte Twitter.

Le Taureau de Manacor avait pourtant repris l’entraînement il y a près d’un mois sur la terre battue de son académie, suscitant l’espoir de le voir reprendre bientôt la compétition. Mais il va encore devoir prendre son mal en patience. Reste à savoir quand le Majorquin, retombé à la 14e place mondiale, va faire son retour.

Une chose est sûre, son forfait pour le premier grand rendez-vous sur ocre inquiète forcément à moins de deux mois de Roland-Garros (28 mai-11 juin), où sa présence demeure incertaine. C’est désormais une course contre-la-montre dans laquelle est engagé Rafael Nadal, tenant du titre et recordman de victoires, pour être présent pour son tournoi fétiche avec l’objectif de conquérir un 15e titre dans la capitale française.