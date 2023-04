Football : l'étonnante statistique de N'Golo Kanté avec Chelsea

Titulaire mardi contre Liverpool en Premier League, N’Golo Kanté a réalisé une performance originale lors de ses trois derniers matchs avec Chelsea.

De retour après avoir été éloigné des terrains pendant près de huit mois à cause de blessures à répétition aux ischio-jambiers, l’international français de Chelsea était titulaire face à Liverpool (0-0), mardi soir. Avant d’être remplacé à la 69e par Conor Callagher.

Et fait original, titulaire contre les Reds, il a donc disputé le premier match de Bruno Saltor, ex-adjoint de Graham Potter démis de ses fonctions dimanche. Ce qui fait que lors de ses trois dernières apparitions sous le maillot des Blues, l’ancien joueur de Leicester a évolué sous les ordres d'un entraîneur différent.

N'Golo Kanté's three league appearances at Stamford Bridge this season have all come under a different manager:





◎ vs Spurs (T. Tuchel)



◎ vs Aston Villa (G. Potter)



vs Liverpool (B. Saltor)





Today he captains the Blues. #CHELIV pic.twitter.com/H25WFcZg4O

