Italie : victime de cris racistes, Romelu Lukaku expulsé pour sa célébration lors de Juventus-Inter Milan

Victime d’insultes racistes, mardi soir, lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et l’Inter Milan (1-1), Romelu Lukaku a été expulsé par l’arbitre pour sa célébration.

Nouveau scandale de l'autre côté des Alpes. La demi-finale aller de Coupe d'Italie, mardi soir, entre la Juventus Turin et l’Inter Milan (1-1), a été marquée par des insultes racistes venues des tribunes de l’Allianz Stadium. Et elles visaient Romelu Lukaku. Au moment de son entrée en jeu, à 20 minutes du coup de sifflet final, l’attaquant belge a été la cible de cris de singes des supporters turinois, comme le prouvent plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Et l’ancien joueur de Chelsea leur a répondu sur le terrain en égalisant sur pénalty dans les arrêts de jeu avant de fêter son but, comme à son habitude, avec sa main droite sur son front et l’index de la main gauche sur sa bouche. Une célébration qui n’a pas été du goût de l’arbitre, qui lui a adressé un second carton jaune synonyme d’expulsion.

Cette décision a déclenché une échauffourée sur la pelouse entre les joueurs des deux équipes. Il a fallu plusieurs minutes pour ramener le calme et permettre au match de reprendre pour quelques secondes seulement. Mais au coup de sifflet final, de nouveaux incidents ont éclaté provoquant les expulsions de Juan Cuadrado (Juventus) et du gardien intériste Samir Handanovic. Et cette affaire a suscité de nombreuses réactions. A commencer par le patron de la société d’agents Roc Nations Sports, qui représente l’international belge.

A statement from the President of Roc Nation Sports International, Michael Yormark on tonight’s incident involving Romelu Lukaku pic.twitter.com/VSrNOupwdh — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) April 4, 2023

«Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporters de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés», a posté Michael Yormak sur Twitter. «Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et écœurantes. Il a célébré de la même façon dont il avait déjà célébré des buts. Romelu mérite des excuses de la Juventus (...). Les autorités italiennes doivent se servir de cette opportunité pour lutter contre le racisme, plutôt que de sanctionner la victime», a-t-il ajouté.

De son côté, la Ligue italienne a appelé à «sortir les racistes des stades». «Quelques personnages présents dans les tribunes ne peuvent gâcher le spectacle du football et ne représentent pas les idées de tous les supporters et passionnés présents au stade», a déploré l’instance, assurant que les clubs «sauront identifier les coupables, les excluant à vie de leurs stades».

Romelu Lukaku a également reçu le soutien de l’équipe de Belgique, qui a posté son compte Twitter «Non au racisme» avec une photo de son attaquant fêtant un but pour les Diables rouges avec la même célébration.