Masters d’Augusta 2023 : parcours, favoris, programme TV… Tout savoir sur le mythique Grand Chelem de golf

Rendez-vous golf incontournable de l’année, le Masters d’Augusta 2023 se déroule du jeudi 6 au dimanche 9 avril sur le parcours de l’Augusta National, en Georgie (Etats-Unis). Voici tout ce qu’il faut savoir sur le premier tournoi majeur de la saison.

Date

La 87e édition du Masters d’Augusta se tient du jeudi 6 au dimanche 9 avril sur le parcours de l’Augusta National, situé en Georgie (Etats-Unis).

Parcours

Comme chaque année, le Masters d’Augusta se dispute sur le parcours de l'Augusta National, créé en 1934 par Clifford Roberts et Bobby Jones. Et pour cette 87e édition, il a subi quelques modifications avec l’allongement du trou n°13, réputé comme le plus facile. Alors que le départ a été reculé, il mesure 32 mètres supplémentaires (498 mètres contre 466 mètres l’année dernière). En conséquence de cet allongement, le parcours du Masters 2023 sera long de 6.900 mètres.

Tenant du titre

Scottie Scheffler a remporté, l’année dernière, la 86e édition du Masters d’Augusta avec un score total de -10, devançant de trois coups Rory McIlroy (-7). Et grand favori à sa propre succession, le n°1 mondial va tenter de devenir le premier joueur à réaliser le doublé depuis son idole Tiger Woods, il y a plus de 20 ans (2001, 2002).

Avant le début du tournoi, retour sur l'édition 2022#TheMasters pic.twitter.com/NkgeUV4q0R — INFOSPORT+ (@infosportplus) April 5, 2023

Dix derniers vainqueurs

2022 : Scottie Scheffler (Etats-Unis)

2021 : Hideki Matsuyama (Japon)

2020 : Dustin Johnson (Etats-Unis)

2019 : Tiger Woods (Etats-Unis)

2018 : Patrick Reed (Etats-Unis)

2017 : Sergio Garcia (Espagne)

2016 : Danny Willett (Angleteree)

2015 : Jordan Spieth (Etats-Unis)

2014 : Bubba Watson (Etats-Unis)

2013 : Adam Scott (Etats-Unis)

Joueur le plus titrés

Jack Nicklaus est le joueur le plus titré à Augusta avec six victoires (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986). Le joueur américain devance Tiger Woods et ses cinq sacres (1997, 2001, 2002, 2005, 2019).

Favoris

Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre enfiler la mythique veste verte décernée au vainqueur. A commencer par Scottie Scheffler, qui a enchaîné les succès et récupéré sa place de n°1 mondial grâce à sa victoire lors du Players Championship à Ponte Vedra (Floride). Mais la concurrence promet d’être féroce avec Rory McIlroy, qui repartira à l’assaut de son premier sacre à Augusta, tout comme Jon Rahm, autre candidat sérieux avec l’Australien Cameron Smith, Brooks Koepka, quadruple lauréat en Grands Chelems, ou encore Bryson DeChambeau et Justin Johnson. Même s’il ne fait pas partie des favoris, Tiger Woods, qui s’apprête à disputer son 25e Masters, sera évidemment à surveiller, lui qui compte cinq titres à Augusta et 82 titres PGA (record partagé avec Sam Snead).

Diffusion TV

La 87ème édition du Masters d'Augusta est à suivre sur les chaînes Canal+. La bataille pour la veste verte, récompensant le vainqueur, sera à suivre en intégralité sur Canal+ Sport et Golf+. Le dimanche, à partir de 23h, les deux dernières heures du Masters seront à vivre sur Canal+.