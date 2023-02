Golf : Tiger Woods s’excuse après sa blague jugée sexiste lors du Genesis Invitational

Vendredi 17 février, Tiger Woods a présenté publiquement ses excuses après une plaisanterie jugée de mauvais goût. La veille, lors du premier tour du tournoi californien Genesis Invitational, la star américaine du golf avait glissé un tampon hygiénique dans la main de son adversaire Justin Thomas.

Après 7 mois d’absence sur les greens, Tiger Woods s’est fait remarquer pour son retour à la compétition et, malheureusement, pas pour des raisons sportives. En effet, lors du premier tour du Genesis Open Invitational, ce jeudi 16 février, il a glissé un tampon hygiénique dans la main de Justin Thomas, après l’avoir dépassé sur un drive (coup longue distance joué depuis le départ du trou, ndlr). Son adversaire l’a ensuite laissé tomber sur le green en souriant. Un geste d’humour légèrement puéril qui n’est pas passé inaperçu auprès des observateurs.

Le vendredi 17 février, à l’issu du deuxième tour, l’ancien numéro 1 mondial a présenté ses excuses publiquement : «Si j'ai blessé quelqu'un sous quelque forme que ce soit, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que nous nous faisons des blagues tout le temps».

Si l’homme aux 15 Majeurs et Justin Thomas sont adversaires, ils sont également amis de longue date et jouent régulièrement ensemble en Floride, où ils résident.

Des réactions diverses

Cette blague, qui peut sembler de mauvais goût, a suscité de vives réactions de la part de nombreux observateurs, qui estiment que Tiger Woods a fait preuve de sexisme, à l’image de Christine Brennan, chroniqueuse de USA Today : «Vraiment Tiger ? Tu es un papa de 47 ans qui a une fille et qui fait encore des farces juvéniles et sexistes sur les tampons comme un écolier immature ?» Avant d’ajouter dans un autre tweet : «Le message de Woods à Thomas était évident. C'est la ligne de conduite des garçons idiots et souvent peu sûrs d'eux depuis des générations : tu joues comme une fille».

Pour d’autres, en revanche, ces réactions sont jugées excessives, voire fabriquées. Alejandra Bernard, coach de golf pour femmes, estime que la blague de Tiger Woods est drôle : «Les golfeuses ont tranché et nous ne sommes pas offensées par le tampon donné par Tiger Woods à Justin Thomas. C’est drôle, passons à autre chose !»

Si «le Tigre» fait les gros titres pour son comportement hors du green, il devra encore attendre un peu pour savoir s’il continue son aventure sportive au Genesis Open. L’Américain doit attendre les résultats complets du deuxième tour samedi matin pour accéder, ou non, au tour suivant.