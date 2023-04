«On ne va pas vous laisser faire» : le coup de gueule de Kylian Mbappé après les insultes racistes contre Romelu Lukaku

Au lendemain des insultes racistes visant l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku en Coupe d’Italie, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Comme il aime régulièrement le faire, Kylian Mbappé est sorti de sa réserve. L’attaquant du PSG a dénoncé, ce mercredi, les insultes racistes à l’encontre du Belge Romelu Lukaku lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et l’Inter Milan (1-1), en poussant un coup de gueule sur les réseaux sociaux. «2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme», a posté le capitaine de l’équipe de France sur son compte Instagram.

Kylian Mbappé sur les insultes racistes dont a été victime Romelu Lukaku. pic.twitter.com/BQ3L4iA7f2 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2023

La veille, l’attaquant de l’Inter Milan, entré en jeu à la 69e minute, avait été la cible d’injures à caractère raciste et de cris de singe au moment de son égalisation sur pénalty dans les arrêts de jeu et de sa célébration habituelle avec sa main droite sur son front et l’index de la main gauche sur sa bouche en direction des supporters de la Juventus. Une manière de célébrer qui lui a valu un second carton jaune synonyme d’expulsion. Cette décision avait provoqué des échauffourées entre les joueurs des deux équipes juste avant et après le coup de sifflet final.

A l’issue de la rencontre, ces agissements avaient été dénoncés par l’agence qui gère les intérêts de Romelu Lukaku ainsi que par la Ligue italienne qui a assuré que les clubs «sauront identifier les coupables, les excluant à vie de leurs stades». Et au lendemain de ce nouveau scandale en Italie, la Juventus a assuré que «comme toujours, elle collabore avec la police pour identifier les responsables des gestes et des cris racistes». De son côté, l’Inter Milan a exprimé sa «solidarité» avec son joueur.