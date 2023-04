Football : l’Argentine en tête, la France gagne une place... Voici le nouveau classement Fifa

Sacrée championne du monde en décembre, l’Argentine s’est emparée de la tête du nouveau classement Fifa, dévoilé ce jeudi 6 avril, devant la France (2e) et le Brésil (3e).

L’Argentine règne sur le monde du football. Sacrée championne du monde, en décembre dernier, l’Albiceleste s’est emparée de la tête du classement Fifa, dévoilé ce jeudi, après ses succès en amical contre le Panama et Curaçao. Une première depuis plus de six ans. Les Argentins ont gagné une place depuis le dernier classement publié quelques jours après leur 3e étoile décrochée au Qatar et devancent désormais la France.

Deux places perdues par le Brésil

Vice-champions du monde, les Bleus ont eux aussi progressé d’une place grâce à leurs succès contre les Pays-Bas et l'Irlande en éliminatoires de l’Euro 2024. L’équipe de France, comme l’Argentine, a profité de la défaite du Brésil contre le Maroc pendant la trêve internationale (2-1). Ce revers a fait chuter la Seleçao de la 1ère à la 3e place.

World champions



Top of the #FIFARanking — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2023

En revanche, il n’y a aucun autre changement dans le top 10 qui est toujours composé de la Belgique (4e), l’Angleterre (5e), les Pays-Bas (6e), la Croatie (7e), l’Italie (8e), le Portugal (9e) et l’Espagne (10e). Première nation africaine, le Maroc pointe juste derrière au 11e rang, alors que la République centrafricaine a réalisé la plus forte progression avec dix places gagnées (122e).

Le prochain classement Fifa, qui sera notamment utilisé pour établir les chapeaux du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sera publié le 20 juillet prochain.