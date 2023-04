Real Madrid : Karim Benzema peut-il remporter encore le Ballon d’or ?

Auteur d’un triplé, mercredi, sur la pelouse de Barcelone en Coupe du Roi (0-4), Karim Benzema a été le grand artisan de la qualification du Real Madrid pour la finale, tout en s’affirmant comme un candidat sérieux à sa propre succession pour le Ballon d’or.

Il a pris sa revanche. Deux semaines après avoir été fortement critiqué à l’issue du Classico et de la défaite du Real Madrid au Camp Nou en championnat (2-1), Karim Benzema a remis les pendules à l’heure, mercredi, en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Trois jours après son triplé réalisé en Liga face à Valladolid (6-0), l’attaquant français a récidivé sur la pelouse catalane pour renverser le FC Barcelone et envoyer les Merengue en finale (0-4). Trois nouveaux buts qui confirment son retour en très grande forme à 35 ans, après une fin d’année 2022 marquée par plusieurs pépins physiques et son forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Un duel avec Lionel Messi ?

«Il a rallumé la lumière. Le travail qu’il a effectué durant la trêve internationale (de mars) paye aujourd’hui. Avec les qualités qu’il a, quand il est bien physiquement, il fait de grandes différences», a souligné son entraîneur Carlo Ancelotti, ravi de la performance de son joueur également impliqué sur le premier but inscrit par le Brésilien Vinicius. Et avec cette nouvelle performance de haute-volée, l’ancien lyonnais est venu rappeler qu’il était un candidat sérieux à sa propre succession pour le Ballon d’or. Son coach est en tout cas catégorique. «Bien sûr qu’il peut gagner un autre Ballon d’or car il est l’un des meilleurs attaquants du monde», a lâché Carlo Ancelotti.

Alors que le trophée semblait promis à Lionel Messi, après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, Karim Benzema a relancé les débats, et les statistiques depuis son retour de blessure parlent pour lui. En 19 matchs, le capitaine madrilène a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives quand l’Argentin connait un après-Mondial plus que compliqué et n’est que l’ombre de lui-même sous le maillot du PSG. Et au contraire de «La Pulga», il est toujours en lice en Ligue des champions avec le club madrilène, qui s’apprête à affronter Chelsea en quarts de finale (match aller 12 avril, match retour 18 avril).

En cas de nouveau sacre dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, ajoutée à une victoire en Coupe d’Espagne face à Osasuna (6 mai), Karim Benzema aurait toutes les raisons d’espérer décrocher un 2e Ballon d’or consécutif, ce qu’aucun Français n’est parvenu à réaliser depuis Michel Platini il y a près de 40 ans (1983, 1984, 1985).