Golf : le coup double de Jon Rahm, vainqueur du Masters d’Augusta et nouveau numéro 1 mondial (vidéo)

Jon Rahm a remporté, dimanche soir, le prestigieux Masters d’Augusta, succédant au palmarès à Scottie Scheffler. Et grâce à ce succès, l’Espagnol est redevenu numéro 1 mondial.

Il a revêtu la mythique veste verte. Vainqueur de l’US Open en 2021, Jon Rahm (28ans) a ajouté, dimanche soir, à son palmarès le Masters d’Augusta. Un succès de prestige pour l’Espagnol qui compte désormais 11 trophées PGA et qui est devenu le premier Européen à remporter le Masters et l’US Open. «Je suis vraiment fier de moi», s’est-il félicité. Et il peut être d’autant plus fier qu’il a retrouvé sa place de numéro 1 mondial grâce à ce succès.

Sur le parcours de l’Augusta National, Jon Rahm a profité des déboires de Brooks Koepka pour rafler la mise. Après avoir fait la course en tête sur l’ensemble du tournoi, l’Américain s'est effondré au 4e tour, avec six bogeys, quand l’Espagnol a rendu une carte avec quatre birdies et un bogey pour terminer à 12 sous le par et quatre coups d'avance sur Brooks Koepka et Phil Mickelson (-8). Tenant du titre, Scottie Scheffler a dû se contenter de la 10e place.

Jon Rahm est le 4e Espagnol à enfiler le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Sergio Garcia et Jose Maria Olazabal. «Pour moi, c’est incroyablement significatif de gagner le jour du 40e anniversaire de sa victoire, le jour de son anniversaire et le dimanche de Pâques», a-t-il déclaré, en parlant de son idole Seve Ballesteros, qui aurait fêté son 66e anniversaire ce dimanche.

«Je n’arrive pas à trouver les mots», a-t-il lâché au bord des larmes. Et avec ce succès et son retour sur le trône au classement mondial, Jon Rahm règne en maître sur le monde su golf.