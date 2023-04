Ligue 1 : le club de Nice sera-t-il sanctionné pour la banderole contre Christophe Galtier ?

Nice encourt des sanctions de la commission de discipline de la LFP après la banderole visant la mère de Christophe Galtier et déployée lors du match, samedi soir, entre le club azuréen et le PSG (0-2).

Un retour houleux. Moins d’un an après son départ de Nice, Christophe Galtier est revenu pour la première fois, samedi soir, à l’Allianz Riviera dans une atmosphère tendue. Si le PSG s’est imposé et repris sa marche en avant dans la course au titre après deux défaites consécutives à domicile (0-2), l’entraîneur parisien a eu le droit un accueil particulièrement hostile des Ultras niçois.

En plus de sifflets et des insultes, l’ancien coach des Aiglons a été la cible d'une banderole injurieuse visant sa mère. «Avant/Après : la mama di Galtier», était-il écrit sur cette banderole.

Christophe Galtier très remonté

Ce message a fait sortir de ses gonds Christophe Galtier, qui a été salué ironiquement les supporters de la Populaire Sud au coup de sifflet final déclenchant un début d’échauffourées sur la pelouse. «Vous avez vu, vous avez entendu ? Maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens présents en tribunes voient la Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est grâce à notre travail de la saison dernière et le travail de Didier (Digard) qu’il y a encore des matchs de Coupe d’Europe à Nice», a-t-il lâché en conférence de presse.

"Maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Si ces gens dans les tribunes peuvent aller voir des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière"





Les mots très forts de Christophe Galtier en conférence de presse après #OGCNPSG pic.twitter.com/CJjbzB0gFP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2023

Et cette banderole ne devrait pas rester impunie. La commission de discipline de la LFP devrait se saisir du dossier et l’étudier le mercredi 19 avril prochain. Elle pourrait juger cette banderole comme un message à caractère injurieux. Si c’est le cas, l’OGC Nice pourrait se voir infliger une amende autour de 5.000 euros.

Sur le plateau du Canal Football Club, dimanche soir, Habib Beye s’est indigné contre cette banderole, tout en comprenant la réaction de Christophe Galtier. «Je comprends la réaction. Elle aurait pu être plus importante de la part de Christophe Galtier. Et sincèrement qu’on dise aujourd’hui qu’il faut prendre la hauteur, non. Parce que prendre de la hauteur, c’est toujours, en quelque sorte, négliger ce qu’il se passe. On dit que c’est une chanson qui existe depuis 20-30 ans. Et en fait, on a les mêmes problèmes sur d’autres sujets, notamment avec le racisme dans les stades. Aujourd’hui, peut-être que c’est dur, mais on doit s’élever contre ça. Pour moi, la banderole est indigne et elle devrait même faire arrêter un match de football. Quand elle sort, l’arbitre doit dire stop», a lâché l’ancien défenseur désormais consultant pour Canal+.