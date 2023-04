Football : un arbitre de touche assène un coup de coude à un joueur de Liverpool

Un arbitre de touche a donné un coup de coude à Andy Robertson, dimanche, à la mi-temps du choc en Angleterre entre Liverpool et Arsenal (2-2).

Scène incroyable à Anfield Road. Un arbitre de touche a asséné un étonnant de coup de coude à Andy Robertson, dimanche, à la mi-temps du choc entre Liverpool et Arsenal dans l’antre des Reds (2-2). Alors que l’arbitre principal venait de siffler la pause, le joueur de Liverpool s’est approché de l’assistant, visiblement pour se plaindre de certaines décisions en lui tenant le bras droit. Et, en voulant se dégager, le juge de touche aurait donné un coup de coude au visage du défenseur écossais. «Il m’a mis un coup de coude à la gorge, le juge de touche m’a mis un coup de coude à la gorge», s’est exclamé Andy Robertson, très remonté après ce geste de l’arbitre Constantine Hatzidakis.

The PGMOL body, which governs referees in English football, has said it is investigating the incident between linesman Constantine Hatzidakis and Andy Robertson. pic.twitter.com/XLGXNqHl4P

