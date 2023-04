PSG : Christophe Galtier menacé de mort après la révélation de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux

Accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu’il entraînait Nice, Christophe Galtier aurait reçu des centaines de menaces de mort, après la révélation de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux.

L’affaire Christophe Galtier agite le football français. Avec des répercussions directes sur l’entraîneur du PSG. Accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu’il entraînait Nice la saison dernière, dans un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, l’ancien coach de Saint-Etienne et Lille aurait reçu plusieurs centaines de menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone portable sur les réseaux sociaux. En raison de ces menaces et du flot d’insultes, Christophe Galtier, «objet de menaces et d’actes de harcèlement intolérables» d’après son avocat, bénéficie désormais d’une protection personnelle et familiale mise en place par le club de la capitale.

Christophe Galtier a contesté les faits «avec la plus grande fermeté»

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Christophe Galtier a «contesté avec la plus grande fermeté» les faits qui lui sont reprochés et a saisi son avocat «pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s’imposent». Pour sa part, Julien Fournier, qui a quitté son poste de directeur sportif de Nice dans la foulée du départ de Christophe Galtier en juillet dernier, et qui est actuellement au Brésil, a lui assuré ne pas être à l’origine de la diffusion «de ces informations internes», et s’est dit révolté par le timing des révélations.

Dans un courrier interne, adressé en fin de saison dernière à Dave Brailsford, propriétaire de Nice, Julien Fournier aurait rapporté des propos tenus par Christophe Galtier au cours d’une discussion. «(…) Il m’a répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe», aurait dénoncé l’ancien directeur du football des Aiglons, ajoutant un peu plus loin que l’actuel entraîneur parisien voulait «limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans.»

Pour l’heure, le PSG n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat, mais le club reste attentif à l’évolution de cette affaire, et a rappelé son engagement de «longue date» dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. De son côté, le Collectif Ultras Paris (CUP) a réclamé le départ de Christophe Galtier si les faits sont avérés.