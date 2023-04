Boxe : beaux-arts, invincibilité… tout savoir sur l'atypique Joe Joyce

Le boxeur britannique Joe Joyce, qui affronte samedi Zhang Zheili, possède un véritable profil atypique. Voici tout ce qu'il faut savoir du Juggernaut.

Sur la planète boxe, c'est un peu un extraterrestre. Agé de 37 ans, Joe Joyce, opposé samedi soir à Zhang Zheili est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs actuels mais a percé sur le tard. Avec 15 victoires en autant de combats, le natif de Londres se situe au 10e rang mondial et n°1 à la WBO.

Joe Joyce, né d’un père irlandais d’origine écossaise et d’une mère d’origine nigériane, a donc commencé la boxe assez tard. A la différence de ses concurrents, lui a pris le chemin des rings à… 22 ans. Initialement dans l’athlétisme, il s’en est éloigné à cause des blessures pour finalement enfiler les gants.

Et il s'est rapidement fait un petit palmarès chez les amateurs. Le titre aux championnats ABA 2012, le bronze aux championnats d’Europe 2013, une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth (2014), le titre aux Jeux européens à Bakou (2015), puis l’argent aux Jeux olympiques de 2016 à Rio après une défaite contre le Français Tony Yoka.

C’est seulement à 31 ans que Joe Joyce, surnommé le Juggernaut (Mastodonte) pour ses 1,97m, a découvert le monde professionnel. Après une entrée en lice réussie contre son compatriote Ian Lewison en octobre 2017, il a enchaîné ensuite avec 14 victoires dont trois dernières contre la pépite Daniel Dubois, l'expérimenté franco-camerounais Carlos Takam et Christian Hammer.

Souvent sous-estimé par le grand public, celui qui aime réaliser des célébrations de capoeira brésilienne après ses victories, est respecté par les grands boxeurs de la planète. Tyson Fury ou encore Anthony Joshua ont souvent indiqué qu'il faisait partie du gratin.

Désormais, l’invincible Joe Joyce, qui possède, en plus de ses coups puissants, un diplôme en beaux-arts de l'Université de Middlesex et qui a exposé à l’Art des Olympiens, va se confronter à l'impressionnat chinois Zhang Zheili à Londres. Avec toujours l'envie de rester invaincu et de faire vibrer le public.

