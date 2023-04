Football : un Lensois s’excuse pour avoir promis une «ambulance» à Kylian Mbappé avant PSG-Lens

Le Lensois Facundo Medina a présenté ses excuses après ses propos polémiques tenus à l’encontre de Kylian Mbappé avant le match entre le PSG et Lens, ce samedi 15 avril, au Parc des Princes.

Après avoir allumé une première mèche, Facundo Medina est venu éteindre le début d’incendie. Alors que la polémique enflait depuis ses déclarations en début de semaine sur Kylian Mbappé, en marge du match entre le PSG et Lens, ce samedi, le Lensois a tenu à présenter ses excuses pour ses propos «inappropriés». «Pour mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu», a posté l’Argentin sur son compte Instagram.

Une ambulance promise à Kylian Mbappé

Dans un live de la chaîne Son Aviones, sur Twitch, Facundo Medina avait été interrogé sur le choc entre le PSG et Lens, ainsi que sur Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et le défenseur n’avait pas l’intention de réserver le même traitement en cas de duel avec son compatriote ou le capitaine de l’équipe de France.

«Si Lionel Messi me dépasse, je l’attraperais et je lui ferais un câlin en le remerciant pour la Coupe du monde», avait-il confié avant d’être beaucoup moins tendre avec Kylian Mbappé. «Si Kylian Mbappé me passe, ils l’emmèneront en ambulance», avait-il lâché dans un sourire.

Le malaise dissipé, Parisiens et Lensois, séparés de six points en tête du classement, se retrouveront, samedi soir, sur la pelouse du Parc des Princes pour un match capital dans la course au titre de champion de France.