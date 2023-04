«J’ai été élevé dans la mixité» : Christophe Galtier se défend après les accusations de racisme

En conférence de presse à la veille du match entre le Paris Saint-Germain et Lens en Ligue 1, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier s'est défendu face aux accusations de racisme à son encontre et a annoncé vouloir attaquer en justice «quiconque» porterait atteinte à son «honneur».

Après la défense, l’attaque. Fragilisé depuis mardi dernier, après les accusations de propos à caractère raciste qu’il aurait tenus lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier s'est exprimé pour la première fois ce vendredi 14 avril.

Prenant la parole à la veille du choc entre le PSG et Lens, l’actuel entraîneur du club de la capitale s'est ainsi défendu de tout racisme. «Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l’autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d’homme, de footballeur puis d’entraîneur, a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres» a-t-il commencé.

«J’ai confiance en la justice de mon pays»

Bien décidé à ne pas se laisser faire, le coach champion de France avec le LOSC (2020 - 2021) souhaite passer à l’offensive, tout en laissant la justice faire son travail : «Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J’ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête afin de laisser travailler la justice en toute sérénité», a-t-il ajouté. La police judiciaire de Nice a en effet ouvert une enquête préliminaire jeudi, alors que les locaux du club azuréen ont été perquisitionnés dans la foulée.

Après ce court volet judiciaire, Christophe Galtier a souhaité rapidement se reconcentrer sur le choc de samedi soir : «Le PSG a un match très important à disputer demain soir, toute mon énergie, ma concentration, se trouve tournée vers cet objectif», a-t-il conclu. L'entraîneur du Paris Saint-Germain est toujours présumé innocent dans l'attente des conclusions de l'enquête.