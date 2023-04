Boxe : vers un «super tournoi» avec Wilder, Fury, Joshua et Usyk en Arabie Saoudite ?

Un «super tournoi» de boxe pourrait être organisé en Arabie saoudite avec quatre poids lourds : Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Deontay Wilder et Anthony Joshua.

Ce n’est pour l’heure qu’une rumeur mais l’annonce a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Selon le spécialistes des sports de combat Simon Jordan, de talkSPORT, l’Arabie saoudite pourrait accueillir une série de combats entre les «quatre fantastiques» des poids lourds de boxe.

Selon un rapport publié ce mercredi, Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Anthony Joshua et Deontay Wilder pourraient en effet se joindre à une super série de combats de poids lourds qui pourraient se terminer par le couronnement d'un champion incontesté.

Alors que le combat entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury, pour l’unification des titres, a été annulé car les deux camps n'ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions de l’affrontement, ce «super tournoi» permettrait de savoir qui est le meilleur. Mais surtout de relancer une catégorie où les meilleurs ont pris l’habitude de s’éviter.

«Fury contre Usyk, Wilder contre Joshua et les deux vainqueurs de ces combats se retrouvent au Moyen-Orient pour la confrontation ultime», a détaillé le journaliste.

Est-ce que cela se fera ? Tout est possible. Et à l’heure où le MMA, via l’UFC, a pris les rênes des sports de combat, ce «super tournoi» redonnera un nouvel élan au Noble art.

