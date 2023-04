Bayern Munich-Manchester City, quart de finale retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Bayern Munich accueille Manchester City, ce mercredi 19 avril, en quart de finale retour de la Ligue des champions, avec le rêve d’une remontada historique.

Largement défait à l’aller (3-0) après un festival offensif de Manchester City, le Bayern Munich va tenter de créer une performance exceptionnelle pour rallier les demi-finales de Ligue des champions.

Face à l’armada mancunienne emmenée par Erling Haaland, les hommes de Thomas Tuchel, qui ont concédé un nul à domicile en championnat ce week-end (1-1 contre Hoffenheim), devront afficher un autre niveau que celui aperçu lors de la débâcle à l’Etihad Stadium.

Pep Guardiola reste méfiant

«Nous n'allons pas baisser les bras avant le match retour, nous sommes beaucoup trop enthousiastes, a toutefois prévenu l’ancien entraîneur du PSG. Bien sûr, le résultat est amer pour nous. Mais j'ai aimé mon équipe, la façon dont elle s'est comportée. Même si cela peut paraître étrange, c'était un bon match.»

Pep Guardiola, le manager de City, reste méfiant de son côté avant ce match retour. «Quand vous y êtes, vous réalisez à quel point le Bayern est une bonne équipe. Le match a été serré pendant 60 minutes. Dans beaucoup de moments de ce match, ils ont été meilleurs que nous, mais après 65 minutes, nous avons marqué le deuxième but et cela nous a beaucoup aidés. J'ai vécu à Munich pendant trois ans. Je connais leur mentalité et leur qualité», a-t-il indiqué.

Programme TV

Bayern Munich-Manchester City

Quart de finale retour

Ligue des champions

Mercredi 19 avril

21h : Canal+