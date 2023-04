Michael Schumacher : une fausse interview allemande générée par une intelligence artificielle fait scandale

Un magazine allemand a publié, en double page, une fausse interview de Michael Schumacher générée par une intelligence artificielle, provoquant un énorme scandale.

Une polémique qui dépasse les frontières allemandes. Alors que l’état de santé de Michael Schumacher (54 ans) est toujours tenu secret par sa famille, bientôt dix ans après son terrible accident de ski survenu à Méribel, le magazine people allemand ‘Die Aktuelle’ a publié, ce week-end, une fausse interview, présentée comme «exclusive» et «sensation mondiale», de l’ancien pilote de Formule 1.

L'interview de la honte chez Die Aktuelle.





Publier une "interview exclusive" de Michael Schumacher générée par une intelligence artificielle ... Quel manque de décence. pic.twitter.com/Hn5xgtVJfZ — Dylan Veerasamy (@DylanVeerasamy) April 19, 2023

Loin d’être exclusive et encore moins réelle, cette entrevue fictive a été générée par une intelligence artificielle et a suscité un véritable scandale en Allemagne, mais aussi un peu partout dans le monde. Elle a été réalisée sur la base de rapports antérieurs et d’entretiens avec des membres de sa famille ainsi que des amis proches du septuple champion du monde de F1.

Un magazine à la réputation douteuse

Cette interview tient sur une double page et a pour titre une citation du «Baron rouge» : «Ma vie a totalement changé». «On lui a demandé comment il allait vraiment. Enfin, dix ans après son tragique accident de ski, nous obtenons des réponses», est-il également écrit en début d’article. Et les réponses, que Michael Schumacher n’a jamais données, concernent ses blessures ou encore la carrière de ses enfants (Mick et Gina).

Cette supercherie a été dénoncée et a provoqué un véritable tollé. «Il ne faut pas attendre grand-chose du magazine ‘Die Aktuell’ et de l’équipe éditoriale derrière lui, de préférence rien du tout, et certainement pas quelque chose comme la décence ou la véracité», a fustigé Boris Rosenkranz, expert des médias allemands. De nombreuses voix se sont également élevées pour qualifier de «honte» et d’«infâme» cette supposée interview.