Neymar : tout savoir sur sa compagne Bruna Biancardi

Neymar est en couple depuis bientôt deux ans avec Bruna Biancardi, qui attend leur premier enfant. Âgée de 29 ans, la jeune femme brésilienne est influenceuse et mannequin dans la vie.

Ils filent leur parfait amour. En couple depuis bientôt deux ans, Neymar et Bruna Biancardi ont annoncé attendre leur premier enfant ensemble. Une bonne nouvelle que les deux tourtereaux ont partagée sur les réseaux sociaux.

«Nous rêvons de ta vie, nous planifions ton arrivée et savoir que tu es ici pour compléter notre amour rend nos journées beaucoup plus heureuses», ont écrit les heureux futurs parents. «Viens bientôt fils ou fille, nous t'attendons avec impatience», ont-ils ajouté.

Si le joueur brésilien est déjà l’heureux papa d’un petit garçon né en 2011, il s’agira du premier enfant de la jeune femme brésilienne. Âgée de 29 ans, Bruna Biancardi est mannequin mais aussi influenceuse mode et beauté dans la vie. Elle est suivie par près de quatre millions de followers sur son compte Instagram. Elle est également directrice du marketing et de l’e-commerce pour une marque de vêtements populaire au Brésil. Et elle a rencontré l’attaquant du PSG durant l’été 2021.

Elle a fait la connaissance de Neymar sur un yacht au large d’Ibiza. Très vite, ils sont devenus inséparables, Bruna Biancardi étant régulièrement à Paris auprès de l’international brésilien malgré ses activités, mais ils n’ont officialisé leur relation il y a seulement un an, dans une volonté de rester discret sur leur vie privée. Et alors qu’une récente séparation avait été évoquée, notamment au Brésil, ils semblent plus heureux que jamais. En attendant avec impatience l’arrivée de leur futur bébé.