UFC : un combattant arrêté pour un vol de 200.000 euros de bijoux

Karl Roberson, ancien combattant de l’UFC, a été arrêté pour avoir participé à un vol de près de 200.000 euros de bijoux et d’objets de valeurs dans le New Jersey (Etats-Unis).

Karl Roberson refait parler de lui. Mais pas pour ses performances dans l’octogone. L’ancien combattant UFC (32 ans), qui a quitté la compagnie en juillet 2022 et n’a plus combattu depuis plusieurs mois, est accusé d’avoir participé à un cambriolage en décembre dernier, au lendemain de Noël, dans le New Jersey (Etats-Unis).

il encourt dix ans de prison

Accompagné d’un complice, il se serait introduit à l’intérieur d’une résidence, en forçant une porte située à l’arrière, et aurait mis la main sur des bijoux et plusieurs objets de valeur. Le préjudice total est estimé à près de 200.000 euros. Et la victime ne serait autre qu’un de ses amis d’enfance, vétéran de l'armée américaine.

Même s’il portait un masque et des gants, Karl Roberson, qui était vêtu d’une combinaison marron, a pu être identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance, installées à l'intérieur et à l'extérieur du domicile, avant d’être arrêté, le 23 mars, par les autorités locales à bord d’un véhicule lié au cambriolage. Et après avoir obtenu un mandat de perquisition, la police a retrouvé dans ce véhicule une arme de poing de 9 mm, plusieurs paquets de «crack», de la marijuana et des objets dérobés dans la maison.

S’il a été libéré sous caution, après avoir passé plusieurs jours en prison, l’Américain, également accusé de possession de drogue, encourt jusqu’à dix ans de prison. Son complice, Dathan Thompson, a lui aussi été arrêté «sans incident» à son domicile et a été inculpé.