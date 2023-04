Ligue 1 : Nice sanctionné après la banderole contre Christophe Galtier

Nice a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour la banderole contre Christophe Galtier, déployée lors du match contre le PSG le 8 avril dernier.

La sanction est tombée. Nice a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour la banderole contre Christophe Galtier, déployée par ses supporters, le 8 avril dernier, lors du match contre le PSG. Le club azuréen s’est vu infliger deux matchs de fermeture, «dont un par révocation d’un sursis», à la partie basse de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera pour «usage d’engins pyrotechniques, expressions orales constatées et banderole». Cette fermeture est à effet immédiat et concerne la réception de Clermont (ce dimanche) et de Rennes (6 mai).

Une banderole accompagnée d'un chant insultant

La banderole avait été sortie par les fans niçois durant la première période de la rencontre contre les Parisiens et elle visait la mère du coach du club de la capitale. «Avant/Après : la mama di Galtier», était-il écrit sur cette banderole, qui a été accompagnée d’un chant insultant. Et ce message avait provoqué la colère de Christophe Galtier. A la fin du match, il était allé ironiquement saluer les supporters de la Populaire Sud, déclenchant un début d’échauffourées sur la pelouse avec certains joueurs niçois.

«Vous avez vu, vous avez entendu ? Maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens présents en tribunes voient la Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est grâce à notre travail de la saison dernière et le travail de Didier (Digard) qu’il y a encore des matchs de Coupe d’Europe à Nice», avait lâché Christophe Galtier, très marqué par cet épisode, en conférence de presse. C'était quelques jours avant les accusations de propos racistes qu'il aurait tenus la saison dernière lorsqu'il était à la tête de Nice.