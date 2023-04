PSG : Christophe Galtier accusé d'avoir tenu des propos racistes par l’ancien directeur du football de Nice

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a été accusé par Julien Fournier, ancien directeur du football de Nice, d’avoir tenu des propos racistes lorsqu’il entraînait le club azuréen la saison dernière.

De très graves accusations. Sept mois après la sortie de Julien Fournier sur Christophe Galtier, affirmant que s’il révélait les raisons de leur brouille «Christophe n’entrera[it] plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe», un mail à charge contre l’actuel entraîneur du PSG a été dévoilé par RMC Sport, quelques jours après les incidents survenus à la fin du match entre Nice et Paris. Envoyé en fin de saison dernière à la direction d’Ineos, et plus précisément à Dave Brailsford, propriétaire de Nice, ce mail aurait été écrit par l’ancien directeur du football du club azuréen, accusant Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires à l’encontre de son effectif.

«Limiter au maximum les joueurs musulmans»

Tout a commencé au mois d'août dernier, deux jours après la 1ère journée de Ligue 1 contre Reims. Julien Fournier aurait rencontré le fils adoptif de Christophe Galtier, qui est aussi agent, et, au cours de leur entretien, John Valovic-Galtier aurait fait part des états d’âme de son père tout en déclarant que les dirigeants niçois avaient «bâti une équipe de racailles». Quelques instants plus tard, Christophe Galtier et Julien Fournier auraient eu une discussion à ce sujet. «Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité de la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe», a relaté Julien Fournier dans son mail.

Christophe Galtier serait même allé plus loin dans ses propos. «Il m’a dit : hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs», aurait-il lâché, selon le mail de Julien Fournier. Et d’ajouter : «Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas. Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau.» Au cours d’une réunion, fin mars 2022, l’ancien coach de Lille et de Saint-Etienne aurait également émis le souhait de «limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans.»

Pour l’heure, ni le PSG, qui aurait ouvert une enquête interne, ni Christophe Galtier n’ont réagi à ses accusations. Et l’entraîneur parisien pourrait être amené à le faire avant la conférence de presse prévu vendredi. En septembre dernier, à l’issue de la sortie de Julien Fournier, Christophe Galtier avait confié ne pas être «surpris de la manière dont il s’est exprimé». «La fonction fait qu’on crée automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. C’est tout ce que j’ai à dire», avait-il ajouté. Mais avec ces nouvelles révélations, il devrait être amené à en dire davantage.