NBA : MVP, le meilleur de l'histoire, le plus surcoté... Les joueurs ont voté, et voici le résultat

Le site américain The Athletic a réalisé un sondage auprès d’une centaine de joueurs NBA, qui ont répondu anonymement à plusieurs questions, notamment sur le MVP, le meilleur défenseur, ou encore celui qu’ils considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire.

Le droit à la parole. Dans un sondage réalisé de manière anonyme auprès d’une centaine de joueurs NBA, le site américain The Athletic s’est amusé à poser quelques questions sur des sujets qui ne cessent d’agiter les fans sur les réseaux sociaux. Qui est le meilleur joueur de l’histoire ? Qui mérite d’être nommé MVP de la saison ? Quel défenseur est le plus redouté sur le terrain ? Quel joueur est surcoté ? etc. Voici ce qu’ils ont répondu.

Michael Jordan reste la référence absolue

La question du G.O.A.T (pour Greatest Of All Time, le meilleur joueur de tous les temps) alimente les conversations des fans depuis des décennies. Vingt ans après sa dernière retraite sportive, Michael Jordan, l’ancienne gloire des Bulls de Chicago avec lesquels il a emporté 6 titres NBA dans les années 1990, continue d’être considéré comme le meilleur joueur ayant foulé un parquet NBA avec plus de 58% des votes. LeBron James (33%) arrive en seconde position, avec Kobe Bryant sur la dernière marche du podium (6,8%).

Joel Embiid est le MVP

Le débat à propos du joueur le plus méritant pour le titre de MVP de la saison a été particulièrement animé cette saison. Selon les 102 joueurs qui ont voté sur cette question, 50% d’entre eux désignent le pivot des Sixers de Philadelphie. «Il réalise la meilleure saison. Jokic joue bien également, comme Giannis. Ils le méritent tous les trois. Mais je pense qu’Embiid est le MVP», explique un des joueurs sondés.

Giannis Antetokounmpo, le choix de la fondation

Giannis Antetokounmpo, qui a déjà remporté deux fois le titre de MVP par le passé, a été désigné comme le joueur autour duquel il serait le plus facile de bâtir n'importe quelle équipe. Âgé de 28 ans, la star des Bucks de Milwaukee s’est imposée comme le joueur le plus dominant de la NBA ces dernières années. Défensivement et offensivement, le «Greak Freak» domine dans tous les compartiments du jeu.

Jrue Holiday, le défenseur ultime

Considéré comme le joueur le plus sous-évalué dans ce même sondage, Jrue Holiday a gagné le respect de ses pairs grâce à ses qualités défensives. Intelligent, rapide, solide comme un roc, le meneur des Bucks de Milwaukee est un cauchemar pour les attaquants adverses. Et apparemment, ils sont tous au courant.

Trae Young, le mal-aimé ?

Il est important de souligner que seuls 54 joueurs ont accepté de voter pour désigner le joueur le plus surcoté de la NBA. Et c’est Trae Young, le meneur des Hawks d’Atlanta, qui hérite du plus grand nombre de vote en sa défaveur (soit 8 votes au total). Le pivot français Rudy Gobert est troisième ex-aequo avec 5,6% des suffrages. «Pour moi, il fait des contres. Mais quoi d’autre ? Il mesure 2m18», explique un joueur ayant voté pour lui.

Gregg Popovich, le coach adoré de tous

Peut-être le futur coach de Victor Wembanyama ? Entraîneur des Spurs depuis plus de vingt ans, et de Tony Parker à l’époque où le meneur français donnait le tournis aux défenses de la NBA, Gregg Popovich a manifestement gagné le respect auprès des joueurs. Plus de 25% d’entre eux affirment qu’ils aimeraient être sous ses ordres. Une belle reconnaissance pour le coach le plus victorieux en saison régulière de l’histoire de la ligue.