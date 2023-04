Formule 1 : essais, qualifications, sprint, course… Le programme TV du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Après un mois d'absence, la Formule 1 est de retour à Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Max Verstappen, déjà vainqueur de deux courses sur trois cette saison, espère s'imposer, comme l'an dernier. Voici le programme de la 4e manche du championnat, qui réserve un nouveau format sprint.

La Formule 1 est de retour avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 4e manche du championnat du monde. Et pour ce circuit disputé dans les rues de Bakou, un nouveau format sprint va être inauguré, avec plus de qualifications et moins d'essais libres durant le week-end.

Concrètement, les pilotes ne courront plus qu'une seule séance d'essais libres durant le week-end (le vendredi), suivie des qualifications «classiques» dans l'après-midi, qui détermineront la grille de départ du Grand Prix du dimanche. La journée du samedi sera, elle, consacrée au sprint.

Vendredi 28 avril

11h10-12h40 : essais libres sur Canal+ Sport

14h40-h : qualifications course sur Canal+ Sport

Samedi 29 avril

10h10-12h40 : qualifications sprint sur Canal+ Sport

15h10-16h25 : course sprint sur Canal+ Sport

La F1 revient avec un tout nouveau format et pour l'occasion, le Grand Prix d'Azerbaïdjan est en CLAIR sur Canal+ #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/0mCzbRmTIt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 26, 2023

Dimanche 30 avril

12h55 : course sur Canal+ en clair