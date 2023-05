Tunisie : un supporter entre dans un stade avec une tronçonneuse lors d'un quart de finale de la CAF (vidéo)

Au cours du quart de finale retour de Ligue des champions africaine (CAF), opposant l’Espérance de Tunis (Tunisie) à la JS Kabylie (Algérie), des heurts ont éclaté dans les gradins entre les supporters et les forces de l’ordre, au point qu’un «aficionado» tunisien est entré dans le stade muni d’une tronçonneuse.

Une scène hallucinante. Ce samedi 29 avril, le Stade tunisien de Radès a accueilli le quart de finale retour de Ligue des champions africaine (CAF). Celui-ci a opposé le club de la capitale l’Espérance de Tunis à son rival algérien la Jeunesse sportive de Kabylie.

Mais ce qui devait initialement être une fête footballistique a vite tourné au chaos. En effet, peu après les 45 premières minutes, des supporters de l’équipe tunisienne ont tenté d’entrer sur la pelouse. Néanmoins, des policiers se sont interposés, provoquant des heurts entre forces de l’ordre et aficionados.

C’est alors qu’un supporter a décidé de se saisir d’une tronçonneuse, visiblement volée au local technique de Radès, et a tenté de découper des morceaux de métal, au milieu des affrontements, avant d’entrer dans le stade.

Something EXTREMELY abnormal happened last night in Rades.



Esperance fans were disciplined and well in order all throughout the 1st HT.



Some individuals started causing trouble at HT... one of them had a Chainsaw...



You're not allowed to bring a lighter into a stadium...#Tunisia

