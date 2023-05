Boxe : Deontay Wilder arrêté pour le port dissimulé d'une arme à feu

Selon le site américain TMZ Sports, Deontay Wilder a passé une partie de la journée de mardi en prison après avoir été arrêté pour port d’arme illégale lors d’un contrôle de police à Los Angeles.

Une mauvaise affaire. L’ancien champion du monde de boxe, Deontay Wilder, a été arrêté et placé en détention pour port d’arme illégale par la police de Los Angeles, mardi matin, après un contrôle de police, rapporte le site américain TMZ Sports. Il a été libéré quelques heures plus tard après avoir payé une caution de 35.000 dollars. Le boxeur a été arrêté au volant de sa voiture de luxe de la marque Rolls Royce dont les vitres teintées ne respectaient pas la législation en vigueur, et dont la plaque d’immatriculation n’était pas correctement visible.

Au moment du contrôle de police, les forces de l’ordre ont détecté une odeur de marijuana, ce qui a déclenché une fouille du véhicule. C’est là que qu’une arme de 9mm a été retrouvée. Selon TMZ Sports, Deontay Wilder s’est montré coopératif et agréable tout au long de la procédure. Plus tard dans la journée, il a posté un message sur son compte Twitter apparemment en lien avec son arrestation. «Je préfère être en sécurité que désolé. Fin», peut-on lire.

I’d rather be safe than sorry. The End — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 2, 2023

Deontay Wilder est pressenti pour être le prochain adversaire d’Anthony Joshua pour un combat dans la catégorie poids lourd qui devrait se tenir dans le courant de l’année 2023. Il n’y a aucune information qui permet de déterminer si cette arrestation aura un quelconque impact sur les négociations sur son organisation.