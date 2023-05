Natation artistique : Montpellier accueille la Coupe du monde ce week-end

La deuxième étape de la Coupe du monde de natation artistique se déroule à Montpellier (Hérault) ce week-end, à compter du vendredi 5 et jusqu'au dimanche 7 mai. Avec 33 pays représentés et la présence des médaillés olympiques de la discipline, l’événement est une belle répétition avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Une compétition internationale en guise de test. La deuxième étape de la Coupe du monde de natation artistique, appelée natation synchronisée jusqu’en 2017, se déroule à Montpellier (Hérault) du vendredi 5 au dimanche 7 mai dans la piscine olympique Angelotti.

Avec 33 pays représentés et la présence des médaillés olympiques de la discipline, l’événement est une belle répétition avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les entraînements officiels ont commencé mardi 2 mai avant le lancement de la compétition, dont les épreuves seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de World Aquatics. La Fédération sportive internationale coorganise cet événement avec la Fédération française de natation.

Le programme de cette deuxième étape

La première épreuve, programmée ce vendredi à 9h, mettra en avant les solos libres hommes et femmes. A partir de 16h, place aux solos libres femmes et aux duos techniques mixtes.

Le programme est plus étiré pour samedi, avec les solos techniques hommes et femmes prévus à 9h, puis les duos libres dès 15h et les épreuves techniques par équipes à 19h30.

La dernière journée de compétition débute dimanche dès 10h30 avec les épreuves libres par équipes, suivis des duos libres mixtes à 14h30 et des galas/acrobaties à 17h15.

Pour participer à l'événement, voici le lien de la billetterie officielle de la Fédération française de natation.

le Calendrier de la Coupe du monde

La Coupe du monde de natation artistique 2023 comprend trois étapes : la première du 16 au 18 mars au Canada, la seconde du 5 au 7 mai à Montpellier et la troisième du 13 au 15 mai en Égypte.

A l’issue de ces étapes, un cumul de points est réalisé afin d’établir un classement pour la Super Finale (qui aura lieu à Oviedo en Espagne du 2 au 4 juin) et pour les Championnats du monde de natation artistique. Ces derniers se dérouleront à Fukuoka (Japon), du 14 au 30 juillet 2023.

Quelques informations pratiques

Les compétitions internationales se déroulent au même moment que celles de plongeon, d’eau libre et des courses de natation.

Les compétitions se déroulent en deux parties : les figures imposées et le programme libre. Dans la première, les nageurs exécutent des éléments imposés dans un ordre précis. Les juges notent le travail technique. Dans la seconde, ils présentent une chorégraphie libre. Les notes portent alors sur les aspects techniques et artistiques.

Une équipe est composée de huit nageurs. Ils sont dix au maximum dans un ballet «combiné». Les épreuves chez les seniors durent entre 2mn et 4mn30, respectivement pour l’épreuve technique en solo et pour le ballet «combiné».