Ligue 1 : Antoine Kombouaré remercié, qui sont tous les entraîneurs limogés cette saison ?

Avec le renvoi d’Antoine Kombouaré, remercié ce mardi par Nantes, 13 entraîneurs ont été remerciés depuis le début de la saison. Un triste record en Ligue 1.

Il ne faisait pas bon être entraîneur en Ligue 1 cette saison. Antoine Kombouaré a été remercié, ce mardi, par le FC Nantes, où il sera remplacé sur le banc par Pierre Aristouy, qui sera épaulé par Oswaldo Vizcarrondo, pour tenter de maintenir les Canaris dans l’élite.

L'ancien défenseur est le dernier d’une très longue liste depuis le début de la saison. Au total, 13 coachs ont été démis de leurs fonctions depuis le début de l’exercice. Un triste record en Ligue 1, le précédant datant de la saison 2015-2016 avec 12 coachs virés.

Le Club tient tout particulièrement à remercier Antoine Kombouaré pour le maintien obtenu au terme de la saison 2020-2021, la Coupe de France remportée en 2022 et le retour sur la scène européenne de la Maison Jaune cette saison. pic.twitter.com/tBByRgMPrn — FC Nantes (@FCNantes) May 9, 2023

Lyon a été la première équipe à enclencher le mouvement le 9 octobre dernier, après une défaite à Lens (1-0), avec le renvoi de Peter Bosz, qui a été remplacé par Laurent Blanc. Le club rhodanien a été imité dans la foulée par Brest et Auxerre, qui se sont séparés le même jour (11 octobre) de Michel Der Zakarian et Jean-Marc Furlan. Eric Roy a été nommé sur le banc breton, après l’intérim assuré par Bruno Grougi, alors que Christophe Pélissier a succédé à Jean-Marc Furlan à la tête de l’AJA.

La valse s’est poursuivie le 13 octobre avec le renvoi d’Oscar Garcia à Reims, qui a choisi d’introniser son adjoint Will Still. C’est ensuite Olivier Dall’Oglio qui a été renvoyé, le 17 octobre, par Montpellier, où Romain Pitau avait pris place sur le banc, avant d’être à son tour mis à pied et remplacé par... Michel Der Zakarian, qui a fait retour dans l’Hérault après avoir été congédié par Brest quatre mois plus tôt.

Une tendance identique en Angleterre

Le 8 novembre, c’est Bruno Irles qui a été à son tour poussé vers la sortie à Troyes, qui est désormais dirigé par Patrick Kisnorbo. Gérald Baticle n’a lui non plus pas résisté aux mauvais résultats d’Angers et a été remercié le 23 novembre par le Sco, qui avait nommé Abdel Bouhazama lui-même remplacé par Alexandre Dujeux.

Lucien Favre et Julien Stéphan ont eux aussi été limogés, après les éliminations respectives de Nice et Strasbourg en Coupe de France au début du mois de janvier, et ont été remplacés par Didier Digard et Mathieu Le Scornet. Ce dernier a depuis cédé sa place à Frédéric Antonetti sur le banc du club alsacien.

Et cette tendance se vérifie un peu partout en Europe, et notamment en Angleterre. La Ligue 1 fait aussi «bien» que la Premier League, où 13 entraîneurs ont également été remerciés cette saison. Un chiffre qui ne semble pas porter bonheur…