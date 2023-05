PSG : Neymar prêt lui aussi à partir cet été ?

Contesté par les supporters et poussé vers la sortie par ses dirigeants, Neymar, qui se remet d'une opération à la cheville, pourrait lui aussi quitter le PSG cet été. Comme Lionel Messi.

Neymar a-t-il joué son dernier match avec le PSG le 19 février dernier ? S’il est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2027, le Brésilien, qui se remet actuellement de son opération à la cheville droite, pourrait quitter Paris cet été. Jusqu’à maintenant, il ne voulait pourtant pas entendre parler d’un départ et envisageait de poursuivre l’aventure en France. Mais face à la position des dirigeants parisiens, qui souhaiteraient s’en séparer, et l’attitude des supporters à son égard, manifestant devant son domicile, il aurait revu sa position et ouvert la porte à un transfert, selon la presse brésilienne.

Mais encore faut-il trouver un club susceptible d’accueillir l’ancien joueur du FC Barcelone au regard notamment du coût de son transfert, de ses exigences salariales et de sa fragilité sur le plan physique, lui qui a accumulé les blessures depuis son arrivée au PSG en août 2017 pour la somme record de 222 millions d’euros. Les points de chute sont peu nombreux et se situeraient uniquement en Angleterre, où Newcastle, Manchester United ou encore Chelsea seraient disposés à s’attacher ses services.

L’été dernier, les Blues avaient déjà fait part de leur intérêt et Neymar était prêt à rejoindre le club londonien. Mais les négociations entre le PSG et Chelsea n’ont pas abouti et il était finalement resté à Paris, réalisant un excellent début de saison (18 buts, 17 passes décisives). Avant de revenir blessé de la Coupe du monde au Qatar et d’être à nouveau gravement touché le 19 février dernier face à Lille.

Opéré de la cheville droite début mars, il se remet de son intervention et ne devrait revenir qu’au mois de juillet. Mais pas sûr que ce soit avec le PSG.