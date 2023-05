Tour d’Italie : le très beau numéro du Français Aurélien Paret-Peintre vainqueur de la 4e étape

Le Français Aurélien Paret-Peintre a remporté, ce mardi, la 4e étape du Tour d’Italie à Lago Laceno en devançant le Norvégien Andreas Leknessund, nouveau leader du classement général.

La plus belle victoire de sa carrière. A 27 ans, Aurélien Paret-Peintre a remporté, ce mardi, la 4e étape du Tour d’Italie à Lago Laceno. Le grimpeur savoyard a devancé sur la ligne d’arrivée Andreas Leknessund. Les deux hommes étaient présents dans un groupe de sept coureurs, qui se sont échappés à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Et alors que le Norvégien s’est détaché dans la dernière partie de l’ascension finale, Aurélien Paret-Peintre est parvenu à revenir dans sa roue dans les derniers kilomètres avant de faire valoir sa pointe de vitesse pour s’imposer.

MAGNIFIQUE AURÉLIEN PARET-PEINTRE ! Le Français (AG2R Citroën) remporte la 4e étape du #Giro devant Leknessund, qui s'empare du maillot rose ! #LesRP pic.twitter.com/0VqucTNZmK — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2023

«Je savais que j’étais plus rapide que lui, alors j’ai attendu jusqu’à la fin pour faire la différence», a déclaré le coureur de l’équipe AG2R-Citroën, qui a fait de ce Tour d’Italie un véritable objectif. «Je me suis préparé à fond pour ces trois semaines. Aujourd'hui, je voulais être dans l’échappée. C’est magnifique. On est venus pour gagner une étape donc c'est super pour mon équipe», s’est réjoui le Français, vainqueur du GP de la Marseillaise en 2021 et du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en début d’année.

Battu par Aurélien Paret-Peintre, Andreas Leknessund s’est consolé avec le maillot rose de leader. Le Norvégien s’est emparé de la tête du classement général, pour la première fois sur un grand Tour, avec 28 secondes d’avance sur le Belge Remco Evenepoel et 30 secondes sur Aurélien Paret-Peintre. Et il tentera de défendre sa tunique, ce mercredi, lors de la 5e étape longue de 171 kilomètres entre Atripalda et Salerno.