Cyclisme : une voiture arrive face aux coureurs sur Paris-Nice, une catastrophe évitée de justesse (vidéo)

Lors de la dernière étape du Paris-Nice, ce dimanche 12 mars, une voiture arrivée en sens inverse a failli percuter un groupe de coureurs lancé à pleine vitesse à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée.

Une catastrophe évitée de peu. Lors de la 8e et dernière étape de Paris-Nice, ce dimanche, une voiture a soudainement fait irruption à contre-sens dans la descente de la côte de Berre-les-Alpes à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, alors qu’un groupe de coureurs était lancé à vive allure. Mais plus de peur que de mal, car ils sont tous parvenus à éviter le véhicule et une lourde chute, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses.

“Oh dear. Oh dear. Oh dear. Now, how on earth does that happen?”





Cars on the road during the final stage of Paris-Nice.#ParisNice pic.twitter.com/reRrVXw6aO — Eurosport (@eurosport) March 12, 2023

Sur le plan sportif, Tadej Pogacar a triomphé sur cette course au soleil qu’il disputait pour la première fois de sa carrière. Et le Slovène a assuré sa victoire sur cette 81e édition à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Porteur du maillot jaune avec 12 secondes d'avance sur le Français David Gaudu avant cette ultime étape, il a placé une accélération décisive dans le Col d’Eze, laissant sur place ses rivaux pour décrocher en solitaire sa 3e victoire d’étape et ajouter un nouveau succès de prestige à son palmarès.

Au classement général, Tadej Pogacar a devancé David Gaudu de 53 secondes et le Danois Jonas Vingegaard de 1’39’’. Et les trois hommes se retrouveront cet été et devraient à nouveau batailler pour la victoire sur le Tour de France (1er-23 juillet).