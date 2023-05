Tour d'Italie : le champion du monde Remco Evenepoel chute lourdement à cause d’un chien (vidéo)

Le champion du monde Remco Evenepoel a lourdement chuté, ce mercredi 10 mai, lors de la 5e étape du Tour d’Italie à cause d’un chien. Le Belge a pu se relever avant de repartir.

Grosse frayeur pour Remco Evenepoel. Le champion du monde a lourdement chuté, ce mercredi, sur la 5e étape du Tour d’Italie. Moins de 20 kilomètres après le départ, sous une pluie battante, le Belge s’est retrouvé à terre à cause d’un chien, présent au milieu de la route et qui a fait tomber son coéquipiers Davide Ballerini. Le coureur de l’équipe Soudal-Quick Step a dû faire un écart pour éviter l'Italien et a fini au sol.

| Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet?





Deuxième du classement général, à 28 secondes derrière le Norvégien Andreas Leknessund, et grand favori de ce Giro, Remco Evenepoel a mis de longues secondes avant de se relever. Il a finalement pu remonter sur son vélo et repartir avant de pouvoir revenir dans le peloton avec l'aide de ses coéquipiers. Et il s’est montré rassurant avec un pouce levé devant les caméras. Reste à savoir s’il a été sévèrement touché ou pas dans cette chute.

Tombé à cause d'un chien, Remco Evenepoel rassure tout le monde en levant son pouce. Le champion du monde est depuis rentré dans le peloton. #RTLsports #Giro pic.twitter.com/vna6GM0ank — RTL sports (@RTLsportsbe) May 10, 2023

Un peu plus tôt, Martin Marcellusi et Stefano Gandin, présents dans la première échappée avec Thibaut Pinot, avaient également chuté dans une descente rendue particulièrement glissante à cause de la pluie. Le Français, porteur du maillot Azzurra du meilleur grimpeur, a lui réussi à éviter le piège et à rester tant bien que mal sur son vélo.