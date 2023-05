Faux site JO de Paris 2024 : attention à cette arnaque très répandue

Plusieurs dizaines de sites internet de vente et revente de faux billets pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris ont été détectés par les enquêteurs de la cyber gendarmerie.

Un succès qui attise les convoitises... et les escroqueries. Alors que la deuxième phase de vente des billets pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris a été lancée ce jeudi 11 mai, avec 1,5 million de billets mis en vente à l’unité, plus d’une quarantaine de sites internet frauduleux ont été recensés par les enquêteurs de la cyber gendarmerie. Ces sites malveillants, créés il y a plusieurs semaines, proposent à la vente ou à la revente de faux billets, ainsi que des places à des prix exorbitants, mais aussi cassés pour attirer encore plus facilement d’éventuels acquéreurs. Or, il n’existe pour l’heure aucune plate-forme officielle de revente. Elle devrait être mise en place en fin d’année ou début 2024.

Attention à l'orthographe

Les escrocs derrière ces sites profitent de l’engouement engendré par ces JO pour arnaquer les personnes désireuses d’assister à l’événement et qui n’ont pas réussi à obtenir des places pour les voies officielles. Pour éviter de tomber dans le piège, il est très important de faire attention à l’orthographe, certains sites étant facilement repérables en raison de fautes grossières. Mais il n’est pas toujours évident de détecter les sites illégaux. Plusieurs d'entre eux ressemblent très fortement à des sites officiels.

Et si près d’une vingtaine de sites ont pu être fermés, il faudra redoubler de vigilance dans les semaines à venir car les autorités craignent que ce genre de sites internet se multiplient dans les prochains mois avec de plus en plus de personnes piégées. Afin de ne pas se faire escroquer, la meilleure solution est tout simplement de passer par la plate-forme officielle dédiée à la vente de billets pour les JO 2024. Et pour ceux qui n’auraient pas encore eu la chance de décrocher de précieux sésames, une troisième phase de vente est prévue en fin d'année 2023, et jusqu’en 2024.