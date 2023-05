Gymnastique : le ministère des Sports va ouvrir une enquête après des témoignages de maltraitances

À la suite de la diffusion de témoignages de maltraitances au sein de l’équipe de France de gymnastique dans l’émission Stade 2, Amélie Oudéa-Castéra et son ministère des Sports vont ouvrir une enquête.

Des témoignages accablants. Ce dimanche, l’émission Stade 2 a diffusé les témoignages de six anciennes gymnastes de l’équipe de France qui ont dénoncé des maltraitances. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra va ouvrir une enquête.

«T'es une chèvre, t'es nulle, t'es bonne à rien (...) C'est quand que tu vas arrêter de grossir ?», Clara Della Vedova a entendu ces insultes tout au long de sa carrière au sein de l’équipe de France de gymnastique.

Comme elle, trois autres anciennes gymnastes françaises ont témoigné à visage découvert. Deux autres ont préféré rester anonymes.

Les six athlètes ont dénoncé les violences physiques et psychologiques subies de la part d’un entraîneur et d’une haute dirigeante de l’équipe de France, en place depuis une quinzaine d’années.

Cette dernière aurait notamment giflé Marine Petit, âgée de 15 ans au moment des faits.

Valentine Sabatou a affirmé, quant à elle, avoir été contrainte de participer à une démonstration, et ce, malgré une fracture à la cheville dont l’entraîneur était «au courant».

L’enquête a rapporté que cet entraîneur avait déjà été dénoncé publiquement pour ses méthodes en Suisse en 2007 et par une gymnaste mexicaine en 2019.

Une enquête ouverte dès ce lundi

Face à ces témoignages, le président de la Fédération française de gymnastique James Blateau s’est exprimé dans un communiqué. Il prend «toute la mesure des témoignages» et apporte son «soutien entier aux victimes».

«En conséquence, j'ai convoqué une réunion exceptionnelle du bureau exécutif de la fédération dès ce lundi afin d'échanger sur les mesures à engager» a-t-il ajouté.

Présente sur le plateau de l’émission, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est également exprimée : «ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ouvrir une enquête et on va le faire dès demain (lundi) matin avec les équipes du ministère des Sports».

Elle va également convoquer James Blateau et le directeur technique national de la fédération Kévinn Rabaud.

France Télévision n’a pas divulgué l’identité des deux personnes mises en cause. L’entraîneur s’est défendu par écrit auprès du groupe. Il a contesté les accusations de Valentine Sabatou au sujet de sa blessure mais a reconnu qu’il a pu être blessant dans ses propos.