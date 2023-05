Tennis : Rafael Nadal forfait pour Roland-Garros ?

Absent depuis mi-janvier, Rafael Nadal pourrait annoncer son forfait pour Roland-Garros ce jeudi 18 mai. Ce qui serait une absence historique.

Roland-Garros orphelin de son maître ? Touché à la jambe gauche à l’Open d’Australie et éloigné du circuit depuis son élimination au 2e tour mi-janvier, l’Espagnol (36 ans), qui a récemment renoncé, ce mardi, à disputer les Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome, annoncera jeudi après-midi s'il participera ou non aux Internationaux de France qui débutent la semaine prochaine (22 mai-11 juin).

«Demain (jeudi, ndlr), Rafa Nadal tiendra une conférence de presse à la Rafa Nadal Academy by Movistar à 16h. Sera alors communiquée sa décision de participer ou non à Roland-Garros ainsi que les raisons de son choix, quel qu'il soit», a indiqué le média Marca aux 14 sacres à Paris mercredi en début de soirée dans un communiqué transmis à la presse.

A 36 ans, Nadal a été victime d'une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, perdu face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il n'a pas rejoué depuis en compétition, ratant notamment les tournois de Madrid et de Rome.

«J'ai été victime d'une grosse blessure en Australie (en janvier), au psoas. Je devais d'abord être absent entre six et huit semaines, mais on se dirige déjà vers la quatorzième (...) La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile», avait expliqué Nadal dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le 20 avril.