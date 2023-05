Ja Morant : Nike commence à lâcher le joueur NBA, à nouveau vu avec une arme à feu

Ja Morant, star NBA des Memphis Grizzlies, a été de nouveau aperçu avec une arme à feu sur les réseaux sociaux. Déjà sanctionné en mars, il fait face à la colère de ses principaux sponsors, Nike en tête.

Il n’a pas retenu la leçon. Sanctionné par huit matchs de suspension en mars dernier, pour avoir brandi une arme à feu dans un club de Strip-tease, Ja Morant, joueur NBA de Memphis, a récidivé il y a quelques jours. Immédiatement, son club a réagi en le suspendant de toute activité .

Ja Morant has been suspended from all Grizzlies activities after the Memphis star was seen flashing an apparent gun in recent social media video.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023

Pour son sponsor principal, Nike, la coupe est également pleine, visiblement.

son modèle de signature a disparu

Comme nous avons pu le constater, la marque américaine a fait disparaître la chaussure signature du joueur de son site web, où l'on peut malgré tout encore acheter son maillot aux couleurs des Memphis Grizzlies. Pourtant, la Ja 1 était un des modèles phares de 2023. Vendue à un prix attractif (110 dollars) pour cette gamme de sneakers, elle devait être déclinée en de multiples coloris au fil des mois. Par exemple, le modèle «Hunger» était attendu pour le 25 mai prochain sur le territoire américain.

Au moment des premiers faits, il y a deux mois à peine, Adam Silver, commissioner de la NBA, avait qualifié la conduite de Ja Morant d’«irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse». Et après l’avoir reçu à New York dans les bureaux de la NBA, Silver l’avait pardonné. «Ja m’a également fait comprendre qu’il avait tiré les leçons de cet incident et qu’il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies et l’ensemble de la communauté allaient bien au-delà de son jeu sur le terrain», avait-il indiqué.

La situation actuelle est-elle temporaire ? Rien ne permet de l'affirmer. Pour préserver leur image, les marques ont d'ailleurs marqué le coup à plusieurs reprises, ces derniers mois. Nike avait, par exemple, déjà arrêté sa collaboration avec le meneur de jeu Kyrie Irving, après des mois de polémique. Le 27 octobre, le joueur avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l’affiche de «Hebrews to Negroes : Wake Up Black America» et des liens vers le site d’Amazon permettant de louer ou d’acheter ce film antisémite contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l’Holocauste.

Le cas du rappeur Kanye West, évincé par Adidas en octobre après une collaboration financièrement fructueuse pendant près huit ans, est un autre exemple frappant. Dans un contexte sociétal tendu aux Etats-Unis, où les armes à feu font des milliers de morts chaque année, la marque américaine ne pouvait pas se permettre de simplement laisser passer l'orage.