NBA : l’équipementier Nike se sépare de la star Kyrie Irving

L’équipementier Nike a indiqué qu’il s’était séparé de Kyrie Irving, quelques semaines après que la star NBA a fait la promotion d'un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux.

Nike a annoncé lundi ne plus travailler avec la star de la NBA Kyrie Irving, un mois après que l'équipementier sportif a suspendu le meneur des Brooklyn Nets pour avoir fait la promotion d'un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux.

«Kyrie Irving n'est plus un sportif (de) Nike», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la marque.

Le 27 octobre, Irving - déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes - avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche de «Hebrews to Negroes : Wake Up Black America» et des liens vers le site d'Amazon permettant de louer ou d'acheter ce film contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l'Holocauste.

Anyone who has even spent their hard earned money on anything I have ever released, I consider you FAMILY and we are forever connected.



it’s time to show how powerful we are as a community.





— Hélà (@KyrieIrving) December 5, 2022