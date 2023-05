Tennis : Rafael Nadal est forfait pour Roland-Garros et pense que 2024 sera sa dernière année

Absent depuis mi-janvier, Rafael Nadal a annoncé, ce jeudi 18 mai, son forfait pour Roland-Garros. Une absence historique.

Roland-Garros orphelin de son maître. Touché à la jambe gauche à l’Open d’Australie et éloigné du circuit depuis son élimination au 2e tour mi-janvier, Rafael Nadal a annoncé jeudi après-midi son forfait pour les Internationaux de France qui débutent la semaine prochaine (22 mai-11 juin).

«La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. (...) Pour Roland-Garros, c'est impossible, a annoncé l’Espagnol (36 ans) en conférence de presse. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps. Je n'ai pas l'intention de jouer pendant les prochains mois.»

S’il espère revenir pour la Coupe Davis en fin de saison, Nadal a aussi confié que 2024 serait sûrement sa dernière saison. «Je pense ensuite que ce sera ma dernière année. C'est mon objectif de m'arrêter pour ensuite disputer la dernière année de ma carrière sportive, en espérant pouvoir en profiter. Je veux m'en donner l'opportunité, a-t-il expliqué. Ma motivation est d'essayer de prendre du plaisir et de dire au revoir à tous les tournois qui ont été importants pour moi dans ma carrière. Etre compétitif et prendre du plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si j'y arriverai.»

A 36 ans, Nadal a été victime d'une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, perdu face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il n'a pas rejoué depuis en compétition, ratant notamment les tournois de Madrid et de Rome.

Rafael Nadal, qui a remporté 22 tournois du Grand Chelem, comme Roger Federer et Novak Djokovic, souffre d'une blessure à la hanche gauche qui le gêne depuis janvier.