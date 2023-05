«Porter ce maillot, ce n’est pas défiler à la Gay Pride» : Valentin Rongier réagit à la polémique sur les maillots au flocage arc-en-ciel

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier, est revenu ce vendredi sur la polémique autour des maillots au flocage arc-en-ciel lors du week-end du football français contre l’homophobie.

Si le port d’un maillot de foot au flocage arc-en-ciel a posé un problème dans certains clubs, à l’Olympique de Marseille, il n’y a eu aucune discussion à ce sujet. C’est en tout cas ce qu’affirme Valentin Rongier, milieu de terrain de l’OM, lors d’une interview accordée à La Provence et dévoilée ce vendredi 19 mai. «Dans le vestiaire, chez nous, il n'y a eu aucune discussion. On sait qu'il y a une journée par an pour la communauté LGBT. Être d'accord ou pas avec ça, c'est une chose, mais on ne demande pas aux joueurs de défiler dans la rue pour soutenir. C'est juste un maillot avec un flocage», assure le taulier de l’Olympique de Marseille.

Plusieurs joueurs de Toulouse, du FC Nantes et de l’En Avant Guingamp n’ont pas joué avec leurs équipes lors du dernier week-end de championnat afin de ne pas avoir à porter un maillot avec le flocage arc-en-ciel. Une décision que Valentin Rongier ne comprend pas : «Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, l'éducation qu'ils ont reçue, savoir ce qu'on leur a mis dans la tête. Il faut prendre tout ça en compte. Mais je pense aussi que c'est un problème de communication», ajoute Valentin Rongier.

«Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n'est pas défiler à la Gay Pride. C'est juste pour dire qu'il faut combattre l'homophobie parce qu'il y a des injustices, des gens qui se font frapper, tuer parce qu'ils sont homosexuels et qu'en 2023, ce genre de situations ne doit plus arriver», rapporte l’ancien joueur du FC Nantes.