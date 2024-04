Ligue Europa : l'OM qualifié pour les demi-finales après sa victoire contre le Benfica aux tirs au but

L'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en éliminant le Benfica Lisbonne ce jeudi soir au terme de la séance des tirs au but. Les Marseillais affronteront l'Atalanta Bergame pour une place en finale.

Et la folie s'est emparée de l'Orange Vélodrome… L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en éliminant Benfica 4 tirs au but à 2 (1-0 a.p.) en quart de finale retour, jeudi. Battu 2-1 à l'aller à Lisbonne, Marseille l'a emporté 1-0 au retour après prolongation et sera opposé en demi-finale à l'Atalanta, qui a éliminé Liverpool. Faris Moumbagna a inscrit l'unique but du match, de la tête, sur un centre de Pierre-Emerick Aubameyang (79e).

La magnifique joie des Marseillais sur le pénalty décisif de Luis Henrique ! #OMSLB | #UEL pic.twitter.com/PjzitvwEoG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 18, 2024

La terrible séance a tourné dans le bon sens avec cinq frappes parfaites côté marseillais et deux ratés pour les Portugais : Angel Di Maria et Antonio Silva.

Englué à une très pâle neuvième place en Ligue 1, l'OM continue son aventure en Europe avec une double confrontation à venir face à l'Atalanta Bergame et tentera de vivre une nouvelle finale européenne après celles de 1991, 1993, 1999, 2004 et 2018.