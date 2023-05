Tennis : Ostapenko et Rybakina s'insultent en demi-finale du Masters de Rome

La demi-finale du Masters 1000 de Rome entre Jelena Ostapenko et Elena Rybakina a vu la victoire de la Kazakhe (6-2,6-4). Mais la rencontre a été marquée dans le mauvais sens, avec les insultes de la Lettone en plein match.

L'ambiance était tendue ce vendredi sur le court à Rome. La demi-finale du Masters 1000 entre Jelena Ostapenko et Elena Rybakina a tourné à l'avantage de la numéro 6 mondiale, qui l'a remporté en deux sets (6-2, 6-4). Elle affrontera en finale l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (numéro 30 mondiale).

Mais la rencontre a été marquée par des insultes de Jelena Ostapenko envers son adversaire, lors du deuxième set.

Alors que la Lettone menait 4-2, la pluie a fait son apparition. La Kazakhe a demandé à l'arbitre d'arrêter la partie mais Ostapenko, énervée, a exprimé toute sa colère au moment de la pause, en susurrant quelque chose.

Ostapenko calls Rybakina "f*cking b*tch" while she is not looking (Penko timely changed her mind and wanted to play in heavy rain and Elena considered it dangerous).Rybakina looks puzzled to her coach who tells her not to worry.She grins because I only support the correct people pic.twitter.com/3SxrOZwVcO

— Lidia Rebel (@lidia_rebel) May 20, 2023