Tennis : quels sont les joueurs à avoir passé la barre des 1.000 matchs joués sur le circuit ?

Richard Gasquet, qui s’est extirpé des qualifications du Masters 1000 de Madrid, va disputer, ce jeudi, son 1.000e match sur le circuit depuis ses débuts. Une performance rare.

Richard Gasquet va entrer dans un cercle très fermé. Agé de 37 ans, le Français, qui est parvenu à sortir des qualifications du Masters 1000 de Madrid, va disputer, ce jeudi, son 1.000e match sur le circuit professionnel dans la capitale espagnole, où il sera opposé à l’Italien Lorenzo Sonego. Et le Bitterois (116e mondial), qui avait fait ses débuts à seulement 15 ans et 10 mois en avril 2002, va devenir le premier Français et seulement le 11e joueur à franchir cette barre symbolique.

Jimmy Connors est le joueur qui a disputé le plus de rencontres avec un total de 1.557 matchs. L’Américain devance Roger Federer, qui compte 1.526 matchs, alors que Novak Djokovic, qui est lui toujours en activité, complète le podium (1.315 matchs).

Derrière le Serbe, Ivan Lendl pointe au 4e rang avec 1.310 matchs juste devant Rafael Nadal (1.293 matchs), Guillermo Villas (1.248 matchs) et Ilie Nastase (1.242 matchs). David Ferrer (1.111 matchs), John McEnroe (1.081 matchs) et Fernando Verdasco (1.006 matchs) composent également ce Top 10. Et ce dernier va devenir un Top 11 avec l’entrée de Richard Gasquet.