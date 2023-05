OM : voici comment Marseille va célébrer les 30 ans de la victoire en Ligue des champions

Ce vendredi 26 mai, Marseille va célébrer le 30e anniversaire de la victoire de l’OM en Ligue des champions. Et à cette occasion, plusieurs événements sont prévus dans la cité phocéenne.

C’est un événement. Le 26 mai, Marseille va fêter les 30 ans de la victoire de son Olympique en finale de la Ligue des champions avec une grande soirée notamment.

Le 26 mai 1993 restera à jamais gravé dans le marbre marseillais. A l’époque, dans le stade olympique de Munich, la célèbre tête de Basile Boli, à la reprise d’un corner d’Abedi Pelé, permettait à l’OM de battre le grand Milan (1-0) et de décrocher la première (et unique à ce jour) étoile européenne du foot français.

Trente ans plus tard, la cité phocéenne va commémorer le 30e anniversaire de ce sacre européen au cours d’une soirée qui commencera à partir de 18h devant l’Hôtel de Ville sur le Vieux-Port, en association avec les clubs de supporters de l'OM. Pour terminer, il y aura la retransmission sur écran géant de la finale historique à 20h.

A noter que le Virage Sud et le Virage Depé ont appelé à «un grand moment de liesse et de communion» et invité les supporters marseillais à célébrer «les champions de 1993 et rendre hommage au boss Bernard Tapie en présence de sa famille et de la direction actuelle de l'OM.»

Le lendemain, samedi 27 mai, l’OM recevra Brest pour le dernier match à domicile de la saison à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Nul doute qu’il y aura également un clin d’œil à 1993.