Formule 1 : TV, essais libres, horaires… Tout ce qu’il faut savoir du Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix Formule 1 de Monaco se déroule du vendredi 26 au dimanche 28 mai. Entre les essais libres, les qualifications, les horaires, voici tout ce qu’il faut savoir.

La sixième étape de la saison 2023 de Formule 1 a lieu à Monaco du vendredi 26 au dimanche 28 mai. Il s’agira de la 69e édition depuis la création de l’épreuve.

Sur quelles chaînes suivre le Grand Prix de Monaco ?

Les essais libres du vendredi et samedi midi seront tous à suivre sur Canal+Sport. Les qualifications de samedi après-midi et la course de dimanche seront diffusées sur Canal+.

Quel est le programme du week-end ?

Vendredi 26 mai

Essais Libres 1 : 13h30-14h30 sur Canal+Sport

Essais Libres 2 : 17h-18h sur Canal+Sport

Samedi 27 mai

Essais Libres 3 : 16h-17h sur Canal+Sport

Qualifications : Qualifications sur Canal+

Dimanche 28 mai

Course : 15h sur Canal+

Quelle distance fait le circuit de Monte-Carlo ?

Long de 3,337 km et composé de 19 virages, le circuit de Monte-Carlo est le plus prestigieux de la Formule 1 et aussi l'un des plus piégeux. A noter qu’en course, il faut boucler 78 tours, pour une distance totale de 260,286 km.

Les 10 derniers vainqueurs

2022. Sergio Pérez

2021. Max Verstappen

2019. Lewis Hamilton

2018. Daniel Ricciardo

2017. Sebastian Vettel

2016. Lewis Hamilton

2015. Nico Rosberg

2014. Nico Rosberg

2013. Nico Rosberg

2012. Max Webber