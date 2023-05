Formule 1 : une monoplace «triple couronne» pour McLaren à Monaco

Lors du Grand Prix de Monaco, McLaren roulera avec une monoplace «Triple Couronne» dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'écurie, comme cela a été dévoilé ce mardi 23 mai.

L’équipe McLaren F1 a officialisé ce mardi une livrée spéciale «Triple Crown» («Triple Couronne»), qui sera sur la MCL60 lors du Grand Prix de Monaco ce dimanche 28 mai.

Ces couleurs, qui seront également portées la semaine suivante en Espagne, rendront hommage à ses premiers succès lors de l’Indy 500 1974 avec Johnny Rutherford, du Grand Prix de Monaco 1984 avec Alain Prost et des 24 Heures du Mans 1995 avec JJ Lehto, Yannick Dalmas et Masanori Sekiya.

It’s a story of triumph. Of determination. Of perseverance. Of pride.





