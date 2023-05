Accusation de viol de Daniel Alves : les images de vidéosurveillance dévoilées

Des images de vidéosurveillance de la boîte de nuit dans laquelle le footballeur Daniel Alves aurait violé une jeune femme le 30 décembre dernier, ont été dévoilées.

Des images qui font froid dans le dos. Le journal espagnol Ara s'est procuré les images de vidéosurveillance de la boîte de nuit dans laquelle le Brésilien aurait violé une jeune femme en fin d’année dernière.

Dans cette vidéo, commentée par les journalistes du quotidien ibérique en début de semaine, la victime présumée y apparaît en train de pleurer dans la discothèque Sutton à Barcelone.

«Dani Alves a été le premier à sortir de la salle de bains. [...] Une fille est alors sortie de la salle de bains où les deux s'étaient trouvés et où elle assurerait, peu de temps après, qu'Alves l'avait violée», détaille le média catalan. On voit ensuite la plaignante «se diriger directement vers l'autre jeune femme [sa cousine] pour lui dire qu'il était temps de partir. [...] Les deux se précipitent hors de la discothèque et la victime se met à pleurer.»

Sur la vidéo, les journalistes espagnols ont ainsi pu voir qu’elle a le genou blessé. «Elle n'arrête pas de pleurer», décrit le journal. Ara explique aussi que la jeune femme «tourne le dos au footballeur, mais il lui prend la main, la pose sur ses parties génitales et la fille l'enlève soudainement.»

Daniel Alves est toujours en prison en Espagne depuis quatre mois.