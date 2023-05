Rugby : l’international français Mohamed Haouas en garde à vue pour violences conjugales

Le pilier du XV de France et de Montpellier, Mohamed Haouas, a été placé en garde à vue ce vendredi 26 mai, pour des faits de violences conjugales.

Il voulait «tourner la page des erreurs de jeunesse» et «ne plus jamais revenir au tribunal». Pour Mohamed Haouas, cela s’annonce mal. Le pilier de l’Équipe de France et du Montpellier Hérault Rugby a été placé en garde à vue vendredi 26 mai pour des faits de violences conjugales, comme l'a confirmé à l'AFP le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent.

«Je vous confirme le placement en garde à vue de l'intéressé depuis hier soir 18h10 pour des faits de violences conjugales qui auraient été commis sur la voie publique à Montpellier (Hérault)», a-t-il déclaré, confirmant les informations rapportées au départ par L’Équipe.

Aucune information sur les circonstances menant à cette arrestation n'a été dévoilée par le procureur.

Un passif avec la justice

Mohamed Haouas avait déjà connu par deux fois le banc des prévenus du tribunal judiciaire de Montpellier, pour des faits commis dans sa jeunesse, il y a près de dix ans.

En février 2022, l'international aux 16 sélections avait été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour son implication dans des cambriolages en 2014, à une époque où il n'avait pas encore débuté sa carrière.

Le 12 mai, lors de son second passage au tribunal, il a comparu cette fois pour «violences aggravées» et «destruction du bien d'autrui commis en réunion», des faits datant de la même année 2014, le 1er janvier, à l'issue du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Une Coupe du monde compromise pour Haouas ?

Pour ce second procès, il faudra attendre le 30 juin pour connaître le verdict. Soit à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde de rugby en France, qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre. Mais surtout, quelques jours après la liste des 42 joueurs retenus par le sélectionneur Fabien Galthié pour la compétition.

Futur joueur de l’ASM Clermont, une destination choisie «pour tout changer, changer de maison, de ville, de vie», le pilier de 29 ans pourrait donc voir ses chances d’être sélectionné pour le Mondial compromises en raison de ses agissements.

Deux cartons rouges avec les Bleus, du jamais vu

Sur le terrain, Mohamed Haouas a également fait parler de lui pour des gestes dangereux : après avoir écopé un carton rouge en 2020 pour avoir donné un coup de poing au visage à un adversaire lors du Tournoi des Six nations, le Français s’était fait remarquer pour être devenu le premier Tricolore à écoper d'un deuxième carton rouge en Bleu.

Face à l’Écosse, le pilier avait asséné un coup de tête au demi de mêlée Ben White, dès la 13e minute de la rencontre du Tournoi 2023. Un geste qui lui avait notamment valu d'être suspendu quatre semaines par les instances mondiales du rugby.