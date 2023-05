Ligue 1 : quels sont les clubs les plus titrés de l'histoire du championnat de France ?

Grâce à son onzième titre de champion, le Paris Saint-Germain est devenu le club le plus titré de l’histoire du championnat de France, devant Saint-Étienne (10 titres) et l’OM, qui complète le podium avec neuf titres. Voici les clubs les plus titrés.

Le PSG désormais seul au sommet. Le club de la capitale est devenu, lors de cette saison 2022/2023, le plus titré de l’histoire du championnat de France avec onze sacres. Avec 10 titres, Saint-Etienne est juste derrière, avec une première couronne décrochée en 1957 avant de conquérir neuf autres titres, le dernier remontant à 1981. À cette époque, Paris ne comptait encore pas le moindre titre de champion. Son premier sacre date de 1986. Couronné ensuite en 1994, le club parisien a décroché neuf titres depuis 2012.

Un exploit unique pour Lyon

Marseille complète le podium avec neuf titres de champion de France à son palmarès. Nantes et Monaco arrivent juste derrière avec huit sacres. Ils devancent Lyon qui comptent sept titres, décrochés consécutivement entre 2002 et 2008. Un exploit unique dans l’histoire du championnat de France. Reims et Bordeaux ont, quant à eux, été couronnés à six reprises, alors que Nice et Lille ont décroché quatre titres.

De leur côté, Sochaux et Sète ont chacun été titrés deux fois dans les années 1930. L’Olympique Lillois, le RC Paris, le CO Tourcoing-Roubaix, Strasbourg, Auxerre, Lens et Montpellier ont eux été sacrés à une reprise.

Les clubs les plus titrés de l’histoire du championnat de France

PSG : 11 titres (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023)

Saint-Etienne : 10 titres (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981)

Marseille : 9 titres (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010)

Nantes : 8 titres (1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001)

Monaco : 8 titres (1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017)

Lyon : 7 titres (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Reims : 6 titres (1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962)

Bordeaux : 6 titres (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009)

Nice : 4 titres (1951, 1952, 1956, 1959)

Lille : 4 titres (1946, 1954, 2011, 2021)

Sochaux : 2 titres (1935, 1938)

Sète : 2 titres (1934, 1939)