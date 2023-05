Football : un joueur de l’Ajax frappe un supporter qui aurait proféré des insultes racistes contre un de ses coéquipiers (vidéo)

A l’issue de la défaite de l’Ajax Amsterdam, dimanche, contre Twente (1-3), Steven Berghuis a frappé un supporter, qui aurait lancé une insulte raciste à l’encontre de son coéquipier Brian Brobbey.

Steven Berghuis a laissé éclater sa colère. A l’issue de la défaite de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse de Twente (3-1), dimanche, lors de la dernière journée du championnat des Pays-Bas, l’international néerlandais s’en est pris physiquement à un supporter du club local. Avant de monter dans le bus de l’Ajax, il a asséné un violent coup de poing au fan de Twente, qui aurait lancé une insulte raciste («cancer noir») à l’encontre de son coéquipier Brian Brobbey. Une scène qui a été filmée et postée sur les réseaux sociaux.

Steven Berghuis punched a Twente fan after he allegedly yelled “cancer blackie” at Berghuis’ Ajax teammate Brian Brobbey.



